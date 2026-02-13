Lollobrigida, sfogo shock durante l’intervista: “Ci sono rimasta male”, ha accusato i giornalisti di aver frainteso la sua dichiarazione su una recente vittoria, mentre sui social si scatenano commenti divisi tra solidarietà e critiche.

Un'altra vittoria, un'altra giornata che entra negli archivi dello sport azzurro e, subito dopo, una polemica che rimbalza online. Francesca Lollobrigida ha firmato una storica doppietta a Milano-Cortina nel pattinaggio di velocità, conquistando due ori e rafforzando il suo primato come atleta italiana più vincente di sempre nella disciplina agli sport invernali. Accanto alle medaglie, però, si è aperto un fronte inatteso: dopo la prima gara, i festeggiamenti in pista con il figlio hanno generato una scia di commenti critici sui social. Una reazione che la campionessa ha affrontato pubblicamente, chiarendo il contesto e chiedendo che le valutazioni restino sul piano sportivo.

Il ministro Lollobrigida si apre sulle sue emozioni, confessando di aver contato molto sul supporto di suo figlio per non mollare.

Francesca Lollobrigida ha conquistato un altro oro a Milano, nei 5mila metri del pattinaggio di velocità, ma il suo sorriso è stato offuscato dalle critiche ricevute sul figlio, che ha commentato con amarezza i commenti cattivi sui social.

