Lollobrigida mamma d’oro | mi piacerebbe far conoscere il mio sport a tante ragazze

Francesca Lollobrigida ha dichiarato di voler promuovere il suo sport tra le giovani, ispirando nuove generazioni. La campionessa italiana, fresca di due medaglie d’oro olimpiche, desidera trasmettere la passione che l’ha portata ai vertici, coinvolgendo soprattutto le ragazze. Con il suo esempio, spera di far crescere l’interesse per lo sport e di mostrare che anche le donne possono raggiungere grandi traguardi.

È ormai entrata ufficialmente nel cuore degli italiani Francesca Lollobrigida, che la considerano un orgoglio nazionale dopo le due medaglie d’oro vinte ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Il suo auspicio, come lei stessa ha detto in una intervista a Repubblica è far conoscere il suo sport, il pattinaggio, a tante giovani «Sarebbe bello che le ragazze si ispirassero a me per conoscere questo meraviglioso sport, e praticarlo». Ma Francesca è entrata anche nel cuore delle mamme che l’hanno vista abbracciare il suo bambino e rispondere alle domande dei giornalisti tenendolo in braccio mente voleva portarla via con lui. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

