Francesca Lollobrigida si è detta sorpresa dai commenti di molte donne dopo aver vinto il secondo oro a Milano Cortina e aver commentato le polemiche sul comportamento del figlio, definendolo “maleducato” sui social.

Le parole di Francesca Lollobrigida dopo il secondo oro vinto a Milano Cortina e dopo le polemiche sul figlio, definito "maleducato" sui social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lollobrigida e le polemiche sul figlio: "Sorpresa dai commenti di molte donne"

Francesca Lollobrigida si difende dopo le polemiche online.

Lollobrigida si sfoga sulle polemiche legate ai commenti su suo figlio, spiegando di essere rimasta male per le parole dure che ha ricevuto dopo aver condiviso un momento di affetto pubblico.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida, il secondo oro e le critiche per il figlio: Commenti cattivi, ci sono rimasta male; Milano Cortina, Lollobrigida: Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male - Video; Lollobrigida minimizza il caso Rai: Petrecca? Polemica fra giornalisti; Francesca Lollobrigida: Ho letto commenti cattivi, soprattutto da donne. Non toccate mio figlio.

Doppio oro e bufera sulla Lollobrigida: Non toccate mio figlio, scoppia la polemicaDal doppio oro olimpico alla polemica social: il caso di Francesca Lollobrigida diventa nazionale e accende il dibattito pubblico. La campionessa azzurra del pattinaggio di velocità, protagonista ... baritalianews.it

Francesca Lollobrigida, il secondo oro e le critiche per il figlio: Commenti cattivi, ci sono rimasta maleLa campionessa che a Milano ha collezionato il secondo oro nel pattinaggio di velocità sul ghiaccio ha parlato delle critiche e dei commenti ricevuti per l'intervista con il figlio in braccio ... milanotoday.it

#Brignone oro nel Super G dopo l’infortunio. #Lollobrigida vince ancora nei 5000m. Slittino azzurro protagonista. Polemiche nel mondo olimpico. Milano-Cortina 2026 regala emozioni forti eurocomunicazione.eu/2026/02/12/bri… #MilanoCortina2 x.com

Presente anche il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, all’evento “Beyond Climate”. Le sue dichiarazioni in merito alle polemiche recenti sulla telecronaca alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 di Petrecca. #News #Lollobrigida #Petrecca #Olimpiadi - facebook.com facebook