Lollobrigida d’oro nei 5000m a Milano-Cortina | record italiano e compleanno da campionessa

Lollobrigida ha vinto l’oro nei 5000 metri a Milano-Cortina, stabilendo il nuovo record italiano e festeggiando il suo compleanno da campionessa.

Lollobrigida trionfa a Milano-Cortina: l’oro nei 5000m e un nuovo record per il pattinaggio italiano. Francesca Lollobrigida ha regalato all’Italia un’altra notte magica ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, conquistando l’oro nei 5000 metri di pattinaggio di velocità. Un trionfo arrivato nel giorno del suo 35° compleanno, che consolida la sua posizione come atleta italiana più decorata nella pista lunga e infiamma l’entusiasmo di un Paese intero. La vittoria, preceduta dall’oro nei 3000 metri e dal nuovo record olimpico stabilito in quella gara, consacra la pattinatrice laziale come una delle figure di spicco del panorama sportivo nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 5000 metri di pattinaggio velocità alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La squadra italiana torna a festeggiare con un oro in più.

Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno

