L’Olimpo La hit sostiene l’oncologia

Da ilgiorno.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Olimpo, il nuovo singolo di Alta Valtellina, arriva a sostenere l’oncologia mentre invita gli ascoltatori a scoprire le bellezze della zona. La hit, infatti, è nata anche per raccogliere fondi destinati alle strutture di cura locali, e si distingue per un video che mostra scorci di montagna e tradizioni alpine.

"Alta Valtellina: qui si scrive la storia. Si chiamano Milano Cortina, ma siamo in Valtellina, patria di pizzoccheri e sciatt. bontà alpina!. Siamo in Alta Valtellina, dove c’è l’acqua termale e la zona franca ideale, perché l’Iva non fa male.". Non vincerà il Premio Tenco per il testo, né finira probabilmente nei "best of" dei migliori brani di tutti i tempi, ma " L’Olimpo (Alta Valtellina 2026) " che celebra le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 "con il cuore puntato sulla Valtellina", è già una hit da apres ski. Tra fisarmonica e ritmo dance, la "creatura" di Alberto Dimensione Musica e Dj Kry si può ballare, ma anche cantare, grazie al simpatico video in versione karaoke, nei rifugi o nei bar sulle piste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217olimpo la hit sostiene l8217oncologia

© Ilgiorno.it - “L’Olimpo“. La hit sostiene l’oncologia

Ieg nell’olimpo europeo delle fiere: "La sfida: far crescere gli expo"

La Zenith è campione d’inverno in Eccellenza: "Dobbiamo tornare nell’Olimpo della serie D"

La Zenith si è laureata campione d’inverno in Eccellenza, segnando un traguardo importante nel percorso della squadra.

Contenuti correlati