L’Olimpo, il nuovo singolo di Alta Valtellina, arriva a sostenere l’oncologia mentre invita gli ascoltatori a scoprire le bellezze della zona. La hit, infatti, è nata anche per raccogliere fondi destinati alle strutture di cura locali, e si distingue per un video che mostra scorci di montagna e tradizioni alpine.

"Alta Valtellina: qui si scrive la storia. Si chiamano Milano Cortina, ma siamo in Valtellina, patria di pizzoccheri e sciatt. bontà alpina!. Siamo in Alta Valtellina, dove c’è l’acqua termale e la zona franca ideale, perché l’Iva non fa male.". Non vincerà il Premio Tenco per il testo, né finira probabilmente nei "best of" dei migliori brani di tutti i tempi, ma " L’Olimpo (Alta Valtellina 2026) " che celebra le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 "con il cuore puntato sulla Valtellina", è già una hit da apres ski. Tra fisarmonica e ritmo dance, la "creatura" di Alberto Dimensione Musica e Dj Kry si può ballare, ma anche cantare, grazie al simpatico video in versione karaoke, nei rifugi o nei bar sulle piste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “L’Olimpo“. La hit sostiene l’oncologia

La Zenith si è laureata campione d’inverno in Eccellenza, segnando un traguardo importante nel percorso della squadra.

Contenuti correlati

L’appunto datato 23 luglio 2018 trovato sul cellulare dell’imputato, secondo il quale Autostrade avrebbe agito «forzando a tagliare i costi» Nessun riferimento a un calo di investimenti sulla sicurezza della rete autostradale, come sostiene la Procura, ma una - facebook.com facebook