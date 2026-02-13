L’Olimpiade al contrario | 6 ori dagli outsider i big italiani vanno ko

Le Olimpiadi di Milano Cortina hanno portato a casa sei medaglie d’oro grazie agli outsider, mentre gli atleti italiani più noti sono usciti sconfitti. Un esempio concreto è la gara di slalom speciale, dove un atleta emergente ha conquistato il primo posto, lasciando indietro i favoriti della squadra tricolore.

Le Olimpiadi di Milano Cortina stanno regalando molte soddisfazioni all’Italia, ma anche qualche delusione: i big che hanno fallito I Giochi invernali in Italia stanno calamitando grandi attenzioni e un’ansia sportiva spasmodica per gli Azzurri. E le risposte stanno arrivando. Nel medagliere brillano gli Azzurri dopo prove eccezionali e incredibile a squadra e da parte di alcuni singoli. Abbiamo ancora negli occhi la prestazione unica di Francesca Lollobrigida e un doppio oro che è destinato a entrare negli annali delle Olimpiadi. E chi se l’aspettava. E lo stesso si può dire di Federica Brignone.🔗 Leggi su Sportface.it

Roland Fischnaller, Aaron March, Tommaso Giacomel, Davide Ghiotto e Pietro Sighel sono usciti con delusione dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa delle aspettative troppo alte riposte in loro.

Francesca Lollobrigida entra a far parte di un club molto ristretto.

