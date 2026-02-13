Manuel Locatelli si prepara per la partita tra Inter e Juventus, perché il mister ha fiducia nelle sue capacità. La sfida si avvicina e il centrocampista vuole dimostrare il suo valore in campo, convinto di poter fare la differenza. La Juve conta su di lui per affrontare un incontro che potrebbe cambiare la classifica.

Una vigilia decisiva per la Serie A: la Juventus si avvicina all'Inter con Manuel Locatelli al centro della scena, pronto a illustrare obiettivi, sensazioni e chiavi della sfida. fiducia, disciplina e identità di squadra guidano la riflessione del centrocampista, che condivide la lettura di una settimana intensa e la necessità di confermarsi ai massimi livelli. settimana piena di lavoro ha accompagnato il recupero di energie fisiche e mentali, con un programma orientato a gestire partite ravvicinate. la squadra si presenta pronta, carica e determinata a esprimere prestazioni competitive fin dal calcio d'inizio.

© Mondosport24.com - Locatelli: «Pronto per Inter-Juve, il mister crede in me. Non vediamo l’ora della sfida»

Approfondimenti su inter juve

Manuel Locatelli ha annunciato di sentirsi in forma e di avere la piena fiducia del mister, in vista della partita tra Inter e Juventus.

Manuel Locatelli ha parlato oggi in conferenza stampa prima della sfida tra Inter e Juventus, sottolineando quanto tenga alla maglia bianconera.

Ultime notizie su inter juve

