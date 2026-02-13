Locatelli ha spiegato che i 12 punti di svantaggio dall’Inter sono frutto di mancanza di esperienza. La Juventus, infatti, si è trovata spesso in difficoltà nel gestire le partite decisive. Questa situazione si è riflessa anche nel recente derby d’Italia, giocato in trasferta contro i nerazzurri. Durante l'evento alla Continassa, John Elkann ha fatto visita alla squadra, rafforzando l’attenzione sulla voglia di riscatto dei bianconeri.

"Abbiamo recuperato energie fisiche e mentali e siamo carichi e pronti per la grande sfida di domani: non vediamo l'ora di giocare". Manuel Locatelli presenta così in conferenza stampa il derby d'Italia tra Inter e Juve. "Sappiamo l'importanza della partita e la forza dell'Inter, una grande squadra con un grande allenatore - prosegue il capitano bianconero, che inaugura un nuovo corso di comunicazione della Juventus, in cui non parlerà più soltanto Spalletti -. A noi è mancata maturità in alcune partite e i 12 punti di differenza sono conseguenza di questo. Ora siamo molto più consapevoli e dobbiamo avere personalità ed essere sicuri di noi stessi per fare una grande partita domani". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Locatelli: "I 12 punti di ritardo dall'Inter? Ci è mancata maturità". Elkann alla Continassa

Giovanni Elkann ha visitato la Continassa per incontrare la squadra e i dirigenti, rafforzando la preparazione in vista delle prossime sfide di Champions e Serie A.

