Lo speciale per il 30° Anniversario di Diablo ha svelato importanti novità sul franchise Oggi Blizzard Entertainment ha ospitato lo Speciale dedicato al 30º anniversario di Diablo, dando il via ad un anno importante per il franchise. Durante l'evento, gli sviluppatori hanno annunciato il ritorno di alcune icone storiche e mostrato un primo trailer di un nuovo capitolo, attirando l'attenzione dei fan italiani che seguono con entusiasmo ogni passo della saga.

Oggi Blizzard Entertainment ha ospitato lo Speciale dedicato al 30º anniversario di Diablo, dando il via ad un anno importante per il franchise. La trasmissione ha rivelato grandi aggiornamenti per Diablo IV, Diablo Immortal e il lancio a sorpresa, oggi stesso, di Reign of the Warlock, una nuova espansione per Diablo II: Resurrected che introduce anche la prima nuova classe giocabile dopo oltre 25 anni. Lo Stregone arriva come una nuova classe cross-franchise in Diablo IV, Diablo Immortal e Diablo II: Resurrected, incarnando un incantatore oscuro che piega il potere degli Inferi contro le loro stesse schiere. 🔗 Leggi su Game-experience.it

