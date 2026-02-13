Lo show di una vita I settant’anni di Covatta | Vi faccio il riassunto

Enzo Covatta ha spento settanta candeline a giugno, celebrando quarant’anni di carriera con uno show che ha coinvolto il pubblico di Milano, dove ha raccontato con il suo tipico humor le sfide di una vita dedicata alla comicità e all’impegno sociale.

Settanta candeline (a giugno), quarant'anni di carriera e la stessa capacità di far ridere parlando di cose serie. Domenica sera il cinema teatro Astra di Misano ospita Giobbe Covatta con 70 Riassunto delle puntate precedenti, monologo in cui il comico e attore napoletano ripercorre la carriera. Sul palco prende forma una sorta di grande riassunto teatrale della sua storia artistica: sketch storici, pezzi più recenti, episodi personali trasformati in narrazione comica. Tanti i temi che attraversano lo spettacolo. In 70 Covatta promette un "ricco menu", "un'abbuffata" con i suoi "prodotti tipici" di attore.