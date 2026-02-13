LIVE Speed skating 10000 metri Olimpiadi in DIRETTA | delusione Ghiotto è giù dal podio! Jilek in testa

Ghiotto si ferma ai 10.000 metri di velocità su pista ai Giochi Olimpici, a causa di una caduta che lo ha costretto a uscire dalla gara. La sua discesa dal podio si concretizza mentre Jilek guida la corsa con sicurezza. Intanto, al km 2.4, Eitrem mantiene un vantaggio di 0,74 secondi su Loubineaud, che si trova a soli 0,06 secondi dietro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40: Al km 2.4 >Eitrem ha un vantaggio di 0?74, Loubineaud di 0?06 17.36: In pista il norvegese Eitem e il francese Loubineaud 17.34: Con il tempo di 12:33.44 il ceco Jilek va nettamente al comando della graduatoria, il canadese Bloemen chiude con un ritardo abissale di oltre 20? 17.30: Al km 6.8 arriva il sorpasso di Jilek su Semirunniy 17.28: Il ceco Jilek recupera qualcosa e al km 5.2 è a 2?09 da Semirunniy 17.25: Al km 2.8 il ceco Jilek è a 1?87 dal polacco, molto più indietro il canadese 17.21: Sul ghiaccio il ceco Jilek e il canadese Bloemen 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

