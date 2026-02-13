LIVE Snowboardcross femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Moioli si giocherà una medaglia in big final

Michela Moioli ha riaperto le speranze italiane nella gara di snowboardcross femminile alle Olimpiadi 2026, sorprendendo tutti con una rimonta spettacolare. La campionessa di Brescia ha dimostrato grande determinazione, recuperando posizioni cruciali nella fase finale e avvicinandosi alla medaglia. La sua tattica intelligente e la velocità impressionante hanno acceso le aspettative per la fase decisiva della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 CHE RIMONTAAAAAAAA! Un fulmine Michela Moioli, che mostra intelligenza tattica notevole. L'azzurra è rientrata sulle rivali a velocità doppia, effettuando un doppio sorpasso all'esterno rischiosissimo clamoroso. Sorride anche l'elvetica Wiedmer. Nessuna francese in big final. 14:29 Partite! Problemi in partenza per Michela Moioli. L'azzurra prende male una gobba ed è quarta purtroppo con margine. 14:28 Sale il battito amici di OA Sport. Michela Moioli sfida Wiedmer (SUI), Casta (FRA) e Zherkhold (AUT). 14:26 Attenzione a Baff per la medaglia d'oro.