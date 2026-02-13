LIVE Snowboardcross femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Moioli sesta nel seeding round dalle 13.30 gli ottavi
Faye Thelen, atleta americana, ha segnato il miglior tempo di 1:14.62 nel seeding round dello snowboardcross femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, puntando a ottenere il pettorale numero 21 durante gli ottavi di oggi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:12 1:14.62 il buon crono siglato dall’americana Faye Thelen, che punta a strappare il pettorale numero 21. 11:09 Il format sarà chiaramente quello classico. Quattro atlete al via di ogni heat, con le prime due che avanzeranno al turno successivo fino alla big final. 11:06 Vi ricordiamo che gli ottavi di finale inizieranno alle 13.30. 11:03 In corso la seconda run del seeding round, che assegnerà gli ultimi 12 pettorali. 10:58 Questi invece i primi 20 pettorali già assegnati: 1 Adamczykova (CZE) 2 Casta (FRA) 3 Wiedmer (SUI) 4 Nirani-Pereira (FRA) 5 Trespeuch (FRA) 6 Moioli (ITA) 7 Zerkhold (AUT) 8 Siegenthaler (SUI) 9 Bankes (GBR) 10 Fischer (GER) 11 Clift (AUS) 12 McManiman (CAN) 13 Gaskill (USA) 14 Iafrate (FRA) 15 Percy (USA) 16 Schnorrbrusch (USA) 17 Baff (AUS) 18 Groblechner (ITA) 19 Albrecht (SUI) 20 Francesia Boirai (ITA) 10:52 Missione compiuta anche da Francesia Boirai e Groblechner! Questa la top ten con i piazzamenti delle italiane: 1-Adamczykova (CZE) 1:12. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su snowboardcross femminile
Snowboardcross femminile, seeding round: Adamczykova davanti a tutte, Moioli sesta. Groblechner 18ª, Boirai 20ª
LIVE Snowboardcross femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziano le manche di seeding round
Claudia Siegenthaler ha appena completato la manche di seeding nel snowboardcross femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, arrivando a soli 10 centesimi di secondo dalla prima posizione e dimostrando una velocità sorprendente considerando le condizioni di pista rese pesanti dalla neve fresca.
Ultime notizie su snowboardcross femminile
Argomenti discussi: LIVE Snowboardcross femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Michela Moioli a caccia della finale; Michela Moioli a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di snowboard cross; I risultati del 12 febbraio ai giochi olimpici invernali 2026; Dove vedere in tv Michela Moioli, snowboardcross femminile Olimpiadi: orari, programma, streaming.
LIVE Snowboardcross femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Moioli sesta nel seeding round, dalle 13.30 gli ottaviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:06 Vi ricordiamo che gli ottavi di finale inizieranno alle 13.30. 11:03 In corso la seconda run del seeding ... oasport.it
Olimpiadi in diretta, Italia seconda nel medagliere: attesa oggi per Michela Moioli nello snowbord cross, Passler riammessa ai giochiGiorno 8 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 13 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it
Sfuma la medaglia per lo snowboardcross maschile. Lorenzo Sommariva viene eliminato in semifinale e chiude all'ottavo posto. Omar Visintin, bronzo a Pechino 2022, e Filippo Ferrari out agli ottavi di finale. Domani la gara femminile con Michela Moioli che p x.com
Si parte col curling, si finisce con l'hockey. Ci sono lo sci di fondo maschile, la finale sprint 10 km del biathlon e quella femminile dello snowboard cross. E un sacco di altre cose. - facebook.com facebook