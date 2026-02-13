LIVE Snowboardcross femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Moioli e Groblechner ai quarti!

Sofia Moioli e Julia Groblechner sono arrivate ai quarti di finale nella gara di snowboardcross femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver superato le prime eliminatorie in modo deciso. La competizione si è accesa quando la francese Lea Casta ha dominato la pista con una run impeccabile, mentre Groblechner, con una tattica aggressiva, ha forzato l’errore dell’americana Percy, mettendo in evidenza la sua determinazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:59 BENE SOFIA! Dominio, come prevedibile, della francese Lea Casta, ma alle sue spalle Groblechner sigla un’ottima run provocando l’errore dell’americana Percy. Due italiane ai quarti! 13:57 Ultima azzurra al via nell’ottava heat Sofia Groblechner. L’italiana sfida Casta (FRA), Percy (USA), e Bartalis (ROU). 13:55 Nessun problema per l’austriaca Zerkhold, una delle mine vaganti odierne. Secondo posto e passaggio ai quarti colto anche dalla tedesca Fischer. 13:54 Penultima heat che vede in pista Zerkhold (AUT), Fischer (GER), Hrusova (CZE) e Yongqinglamu (CHN). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Snowboardcross femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Moioli e Groblechner ai quarti! Approfondimenti su snowboardcross femminile LIVE Snowboardcross femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Michela Moioli insegue una medaglia Michela Moioli si trova in pista a La Thuile, dove sta cercando di conquistare una medaglia nel snowboardcross femminile alle Olimpiadi 2026, dopo aver superato le qualificazioni con una buona performance. LIVE Snowboardcross femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Michela Moioli a caccia della finale Michela Moioli ha iniziato la sua corsa nella gara di snowboardcross femminile ai Giochi di Milano-Cortina 2026, cercando di qualificarsi per la finale dopo una partenza energica che ha sorpreso gli avversari. Ultime notizie su snowboardcross femminile Argomenti discussi: LIVE Snowboardcross femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziano le manche di seeding round; Michela Moioli a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di snowboard cross; I risultati del 12 febbraio ai giochi olimpici invernali 2026; Dove vedere in tv Michela Moioli, snowboardcross femminile Olimpiadi: orari, programma, streaming. LIVE Snowboardcross femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziati gli ottavi, attesa per MoioliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:50 Ci siamo! Tocca a Michela Moioli. La fuoriclasse bergamasca incrocia Clift (AUS), Doerig (SUI) e Mandel ... oasport.it Olimpiadi, diretta LIVE: inizia la gara di Moioli agli ottavi di snowboard, alle 14 speranza Italia nel Biathlon con GiacomelGiorno 8 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 13 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it possibili finali: 14.41 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile (segnalo anche alle alle 21:10 i quarti dell’hockey femminile Italia-Stati Uniti) #milanocortina2026 x.com Si parte col curling, si finisce con l'hockey. Ci sono lo sci di fondo maschile, la finale sprint 10 km del biathlon e quella femminile dello snowboard cross. E un sacco di altre cose. - facebook.com facebook