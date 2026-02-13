LIVE Snowboardcross femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Michela Moioli a caccia della finale
Michela Moioli ha iniziato la sua corsa nella gara di snowboardcross femminile ai Giochi di Milano-Cortina 2026, cercando di qualificarsi per la finale dopo una partenza energica che ha sorpreso gli avversari.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica femminile di snowboardcross. A Livigno torna lo spettacolo ad un giorno dalla competizione maschile. Tocca alle donne con l’Italia che si affida ad una acciaccata Michela Molioli. La bergamasca stringe i denti dopo la caduta patita in allenamento, e grazie all’aiuto dei medici italiani si presenterà al via della gara. Appuntamento alle 10.00 con il seeding round, mentre gli ottavi di finale inizieranno a partire dalle 13.30. Occhi puntati dunque su Michela Moioli, che proverà a dare tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Snowboardcross femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Michela Moioli insegue una medaglia
Michela Moioli si trova in pista a La Thuile, dove sta cercando di conquistare una medaglia nel snowboardcross femminile alle Olimpiadi 2026, dopo aver superato le qualificazioni con una buona performance.
Dove vedere in tv Michela Moioli, snowboardcross femminile Olimpiadi: orari, programma, streaming
Domani le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 portano in tv anche lo snowboard cross femminile.
