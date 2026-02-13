LIVE Snowboardcross femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | iniziati gli ottavi attesa per Moioli

Lara Moioli ha iniziato gli ottavi di snowboardcross femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, cercando di recuperare terreno dopo una partenza lenta, mentre la gara si infiamma sotto il sole inaspettato di questa mattina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:51 Partite! Moioli si mette in scia dell’australiana Clift. 13:50 Ci siamo! Tocca a Michela Moioli. La fuoriclasse bergamasca incrocia Clift (AUS), Doerig (SUI) e Mandel (ROU). 13:48 Si scava subito un importante gap tra la svizzera Wiedmer, la francese Iafrate e le rivali. Tutto facile per l’elvetica e la transalpina. 13:46 A brevissimo la quinta heat con Wiedmer (SUI), Iafrate Danielsson (FRA), Albrecht (SUI) e Teder (EST). 13:44 Peccato! Una gran Francesia Boirai lotta fino alla fine con l’americana Gaskill, e cede per pochissimi centesimi dopo un bellissimo testa a testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su snowboardcross femminile

Faye Thelen, atleta americana, ha segnato il miglior tempo di 1:14.

La gara di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo con gli ottavi di finale.

Ultime notizie su snowboardcross femminile

