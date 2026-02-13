LIVE Snowboardcross femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | iniziano le manche di seeding round

Claudia Siegenthaler ha appena completato la manche di seeding nel snowboardcross femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, arrivando a soli 10 centesimi di secondo dalla prima posizione e dimostrando una velocità sorprendente considerando le condizioni di pista rese pesanti dalla neve fresca.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:05 Un secondo e 10 centesimi di ritardo per Siegenthaler, che si inserisce al secondo posto. Tocca all’americana Stacy Gaskill. 10:04 1:13.12 e miglior tempo per l’elvetica, che abbassa il crono della tedesca Fischer di oltre un secondo. Ancora Svizzera in pista con Sina Siegenthaler. 10:02 Il primo riferimento cronometrico viene fissato dalla tedesca Fischer in 1:14.40. Tocca alla svizzera Noemie Wiedmer. SEEDING ROUND – PRIMA MANCHE 9:58 Ci siamo. Tra 120 secondi il via della prima manche del seeding round. Aprirà le danze la tedesca Jana Fischer. 9:53 Donna da battere la britannica Charlotte Bankes, ma sono diverse le atlete capaci di estrarre dal cilindro la giornata della vita. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la snowboarder italiana Martina Rossi si prepara a scendere in pista questa mattina alle 10:00 per le manche di qualificazione del snowboardcross femminile, con l’obiettivo di conquistare un posto nel tabellone principale.

LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziano gli ottavi di finale, attesa per Visintin

La gara di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo con gli ottavi di finale.

