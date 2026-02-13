Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la snowboarder italiana Martina Rossi si prepara a scendere in pista questa mattina alle 10:00 per le manche di qualificazione del snowboardcross femminile, con l’obiettivo di conquistare un posto nel tabellone principale. Rossi, che ha ottenuto il miglior risultato italiano in questa disciplina nelle ultime competizioni, affronta la gara con determinazione, mentre gli occhi degli appassionati sono puntati anche sulla britannica Charlotte Bankes, favorita per la vittoria, ma pronta a essere sorpresa da altre atlete in forma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:53 Donna da battere la britannica Charlotte Bankes, ma sono diverse le atlete capaci di estrarre dal cilindro la giornata della vita. Occhi puntati tra le altre sulle francesi Lea Casta e Chloe Trespeuch, sulla ceca Eva Adamczykova e sull’austriaca Pia Zerkhold. 9:48 Tre le azzurre al via della competizione, ovvero Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner. Punto interrogativo sulle condizioni della fuoriclasse bergamasca, che due giorni fa è stata vittima di una brutta caduta in allenamento. 9:43 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della gara olimpica femminile di snowboardcross. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Snowboardcross femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: dalle 10.00 le manche che produrranno il tabellone

