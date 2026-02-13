LIVE Snowboard cross femminile | alle 10 parte la caccia di Michela Moioli al bis olimpico

Alle 10 di questa mattina, Michela Moioli scende in pista per la gara di snowboard cross femminile ai Giochi di Pechino, sperando di conquistare il suo secondo oro olimpico dopo quello di quattro anni fa a Pyeongchang. L’azzurra, già campionessa mondiale e grande favorita, affronta la gara con la consapevolezza di avere alle spalle un’esperienza vincente, mentre a competere con lei ci sono anche Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner, entrambe pronte a sorprendere. La pista si presenta veloce e tecnica, con alcune novità rispetto alle edizioni passate, che potrebbero incidere sull’esito della corsa

Durante l'allenamento di ieri, Michela Moioli è caduta a causa di un errore dell'atleta che la precedeva e si è procurata diverse leggere contusioni al volto. Subito sottoposta a radiografia, ecografia e tac, tutti gli esami sono risultati ed è stata dimessa. Oggi sarà regolarmente al via della gara. In gara sono previste tre azzurre: Michela Moioli (prima, storica vincitrice italiana dell'oro olimpico di specialità a Pyeongchang 2018), Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner. La gara olimpica di snowboard cross femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 inizierà alle 10, con la prima seeding run, seguita dalla seconda alle 10. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Michela Moioli ha iniziato la sua corsa nella gara di snowboardcross femminile ai Giochi di Milano-Cortina 2026, cercando di qualificarsi per la finale dopo una partenza energica che ha sorpreso gli avversari.

L’Italia dello snowboard si prepara a scommettere sulle proprie stelle ai prossimi Giochi Olimpici.

