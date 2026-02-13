Weston ha consolidato il suo vantaggio nello skeleton maschile alle Olimpiadi, spinto da una prestazione senza errori sulla pista di Pechino. Nel frattempo, Bagnis mantiene la quinta posizione grazie a una discesa molto stabile, mentre Maier si trova al quattordicesimo posto e potrebbe scivolare ulteriormente. La gara prosegue con i atleti che cercano di migliorare i loro tempi sotto la neve che inizia a cadere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON FEMMINILE DALLE 16.00 19.59 Quattordicesimo posto provvisorio per Maier che potrebbe perdere qualche posizione. Ritardo di 2.95 secondi dalla vetta, vediamo se qualcuno farà meglio. 19.58 Adesso tocca all’austriaco Maier. 19.57 Tra Florian e la vetta ci sono 2.36 secondi, con lo statunitense che si prende la posizione su Gaspari, che scende al tredicesimo posto. 19.55 Mattia non è riuscito ad approfittare degli errori del danese, con una distanza dalla vetta di 2.52 secondi. Dovrà guardarsi le spalle in questa seconda parte di startlist di terza batteria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skeleton, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Weston sempre più primo, resiste la quinta posizione di Bagnis

Questa mattina alle Olimpiadi sono partite le prove di skeleton e slittano ancora le gare femminili.

Questa mattina alle Olimpiadi, i due protagonisti del skeleton, Bagnis e Weston, non sono riusciti a partire nelle prove singole maschili.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

16.00 Pattinaggio di velocità 1000m U: Lorello (1), Ghiotto (3) 16.00 Skeleton D: Fumagalli (14), Margaglio (19) 19.00 Pattinaggio di figura singolo U: Rizzo, Grassl 19.05 Curling a squadre U vs 🇩🇪 19.30 Skeleton U: Bagnis, Gaspari 21.10 Hockey QF D vs 🇺🇸 x.com

https://www.oasport.it/2026/02/skeleton-passo-indietro-per-le-azzurre-nella-terza-prova-del-singolo-tabitha-stoecker-fa-il-vuoto/ Non brillano le azzurre nella terza prova della gara femminile. Valentina Margaglio ai limiti della top10. - facebook.com facebook