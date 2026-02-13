Amedeo Bagnis sta affrontando ora la terza batteria della gara di skeleton maschile alle Olimpiadi di Pechino, mentre cerca di mantenere alta la posizione conquistata nelle prime due manches, che lo avevano visto in testa alla classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della terza e quarta batteria della gara di skeleton singolare maschile, con il nostro Amedeo Bagnis che è in piena lotta per una medaglia dopo le prime due manche disputate che lo hanno visto in grande forma, dando continuità ai test eseguiti nel corso degli ultimi giorni. Nelle prime manche, Bagnis è riuscito a piazzarsi al terzo posto dietro degli irraggiungibili Axel Jungk e il fortissimo britannico Matt Weston, campione europeo e della Coppa del Mondo, primo iscritto assoluto alla medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skeleton, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis in lotta per una medaglia

Questa mattina, la gara di skeleton maschile alle Olimpiadi ha preso il via con le prime due manche.

Questa mattina, la competizione di skeleton maschile alle Olimpiadi è iniziata con le prime due manche.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: LIVE Skeleton, Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Weston impressiona dopo due manche, Bagnis quinto a contatto con il podio; Olimpiadi, la giornata: curling donne, Italia sconfitta dalla Corea del Sud, delusione snowboard; LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: i big disertano i test!; Quando gareggia Bagnis? Date, orari, programma gare e dove vederlo.

LIVE Skeleton, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis in lotta per una medagliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della terza e quarta ... oasport.it

LIVE Skeleton, Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Weston impressiona dopo due manche, Bagnis quinto a contatto con il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:08 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale delle prime due manche della gara di skeleton maschile. oasport.it

LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: prosegue il percorso di Bagnis e Gaspari - x.com

https://www.oasport.it/2026/02/skeleton-passo-indietro-per-le-azzurre-nella-terza-prova-del-singolo-tabitha-stoecker-fa-il-vuoto/ Non brillano le azzurre nella terza prova della gara femminile. Valentina Margaglio ai limiti della top10. - facebook.com facebook