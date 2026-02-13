LIVE Skeleton singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | tra poco la seconda batteria Margaglio e Fumagalli cercano la reazione giusta

Margaglio e Fumagalli partecipano alla seconda batteria dello skeleton femminile alle Olimpiadi, dopo essere scese in pista con la classifica invertita rispetto alla prima manche. La gara si svolge in un’atmosfera tesa, con le atlete che cercano di recuperare posizioni e dimostrare il loro valore. La partenza è prevista tra pochi minuti, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON MASCHILE DALLE 19.30 17.40 La startlist di questa manche segue il verso opposto della classifica della prima, con Margaglio che quindi scenderà come decima atleta e Fumagalli come dodicesima. Ultima ovviamente Flock che deve difendersi da Kreher e Stoecker, dopo aver siglato il record della pista con 57.22 17.38 Siamo tornati, amici di OA Sport. Mancano dieci minuti all’inizio della seconda e ultima batteria di oggi. 16.57 La seconda manche inizierà alle 17.48. La cronaca testuale riprenderà dieci minuti prima, alle 17.38. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il singolo femminile di skeleton sta per iniziare alle Olimpiadi, e Margaglio e Fumagalli sono già pronti sulla linea di partenza.

Nella seconda prova di skeleton femminile alle Olimpiadi, Margaglio e Fumagalli non riescono a trovare il ritmo giusto.

16.00 Pattinaggio di velocità 1000m U: Lorello (1), Ghiotto (3) 16.00 Skeleton D: Fumagalli (14), Margaglio (19) 19.00 Pattinaggio di figura singolo U: Rizzo, Grassl 19.05 Curling a squadre U vs 19.30 Skeleton U: Bagnis, Gaspari 21.10 Hockey QF D vs x.com

