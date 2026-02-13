LIVE Skeleton singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Margaglio si migliora nella seconda batteria attesa per Fumagalli

Channell, atleta canadese, ha migliorato di pochi millesimi il suo tempo e ha conquistato la vetta nella seconda batteria dello skeleton femminile alle Olimpiadi. Margaglio, invece, ha guadagnato qualche posto rispetto alla prima run, migliorando la sua prestazione. La competizione si fa più serrata e i tempi si avvicinano tra le concorrenti, mentre l’attesa cresce per vedere cosa farà Fumagalli nella prossima manche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON MASCHILE DALLE 19.30 18.10 La canadese Channell si peggiora di pochi millesimi ma riesce lo stesso a mettersi davanti a Margaglio con un totale di 1:56.22. 18.08 Ottima discesa per l'azzurra che si migliora e lo fa abbastanza bene. Il totale è di 1:56.27 con un vantaggio su Ro di 0.07 secondi. 18.06 Ro si migliora di 0.14 secondi e ottiene 0.16 secondi di vantaggio sull'atleta lettone. Adesso tocca a Margaglio, che punta a fare meglio della prima manche! 18.04 Johansen si peggiora e chiude al secondo posto provvisorio con un totale di 1:56.