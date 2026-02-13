LIVE Skeleton singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | al via la seconda batteria attesa per Fumagalli e Margaglio

La gara di skeleton femminile alle Olimpiadi è iniziata, perché le atlete vogliono conquistare un posto sul podio. La seconda batteria è in corso e tra le atlete in pista ci sono anche Fumagalli e Margaglio, che sperano di migliorare i loro tempi. La sudafricana ha migliorato il suo record di quasi due centesimi, portando il suo totale a 1:59.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON MASCHILE DALLE 19.30 17.49 Si migliora di quasi due centesimi la sudafricana che raggiunge un totale di 1:59.06, un tempo comunque abbastanza elevato per competere per le alte posizione della classifica. 17.48 Parte Burger, aspettiamo il suo tempo. 17.47 Manca pochissimo all'inizio della seconda manche, al termine della quale sapremo chi domani sarà una seria candidata per le medaglie e chi invece sarà costretta ad una gara in secondo piano. 17.45 Se il miglior tempo della pista lo ha registrato la già citata Flock, ovviamente al comando, la miglior partenza è di Stoecker, al momento terza a 0.