LIVE Sci di fondo 10 km tl Olimpiadi in DIRETTA | Klaebo fa saltare il banco e va per il 6 6! Grande Italia

Klaebo ha dominato la gara dei 10 km in stile libero alle Olimpiadi di Pechino, facendo saltare il banco e portandosi a casa il suo sesto oro olimpico consecutivo, mentre l’Italia festeggia il miglior risultato di sempre con Martino Carollo, che si piazza settimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:40 Grande gara di Daprà e soprattutto di Martino Carollo che chiude settimo! 12:39 Pazzesco, una gara gestita in maniera perfetta da Klaebo, che è partito piano come avevamo annunciato ai 1.8km per poi scatenarsi nel finale. Devastante prova di colui che prova a vincere tutti gli ori dello sci di fondo, dopo averlo fatto nei Mondiali. Varrebbe l’immortalità sportiva! 12:38 DESLOGES a 4?7 DALL’ORO! INCREDIBILE GARA! 12:38 Clamoroso, saltato per aria Einar Hedegart! COTTA PAZZESCA! Bronzo per lui. Incredibile! 12:37 DIETROOOOO! 12:36 Ultima salita, non ce n’è!! SARA DIETROOOOO! Ha appena 7 decimi di margine! VINCE KLAEBO! HEDEGRT! Passa ai 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

Johannes Hoesflot Klaebo ha affrontato oggi la 10 km in tecnica libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, una delle gare più difficili della sua carriera, a causa delle condizioni di neve particolarmente dure e fredde che hanno messo alla prova la resistenza di tutti i concorrenti.

Johannes Hoesflot Klaebo si presenta questa mattina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 pronto a sfidare il norvegese Emil Hedegart nella gara dei 10 km a tecnica libera, una sfida che potrebbe decidere il suo destino tra le leggende dello sci di fondo.

