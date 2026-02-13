LIVE Sci di fondo 10 km TL Olimpiadi in DIRETTA | Klaebo contro Hedegart la gara che può valere l’immortalità!

Johannes Hoesflot Klaebo si presenta questa mattina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 pronto a sfidare il norvegese Emil Hedegart nella gara dei 10 km a tecnica libera, una sfida che potrebbe decidere il suo destino tra le leggende dello sci di fondo. Klaebo, favorito per la sua lunga serie di vittorie e per il motivo che questa gara potrebbe consacrarlo definitivamente come uno dei più grandi di sempre, ha scelto di partire con determinazione, deciso a mettere pressione sugli avversari fin dai primi chilometri. La competizione si svolge in un percorso tecnico e impegnativo, con condizioni di neve che stanno rendendo ancora più difficile la sf

Buon giorno olimpico amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una gara da pelle d'oca: la 10 chilometri con partenza ad intervalli e in tecnica libera delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda lo sci di fondo potrebbe consegnarci un pezzo di leggenda sportiva! La gara che potrebbe essere CRUCIALE per l'immortalità sportiva di Johannes Hoesflot KLAEBO. Il fuoriclasse, ingiocabile, dominante fonidsta norvegese ha vinto tutte le gare nei Mondiali di Trondheim, a casa sua. Se dovesse ripetersi anche in ambito olimpico non ci sarebbero più dubbi: la leggenda sportiva lo accoglierebbe come uno dei più incredibili atleti della storia dello sport.