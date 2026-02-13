Gisselman e Martino Carollo sono partiti alle 12:01, dando il via alla gara di 10 km dello sci di fondo alle Olimpiadi, con il podio che si avvicina e la prima medaglia d’oro pronta ad essere assegnata nel settimo giorno di competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:01 Partito Gisselman! Partito anche Martino Carollo. 12:00 Partito Simone Daprà! Sale la tensione per la partenza di Klaebo con il 44! 11:59 Ben 5? di margine per Clugnet (GBR) al primo intermedio. 11:58 Bauer infatti davanti di un decimo al compagno di squadra. Sale la tensione per Klaebo col 44! 11:57 Jiri Tuz, positivo nella sprint, guida ai 1.8 km. Occhio ai cechi in staffetta. 11:55 La gara da medaglia nello Sci di Fondo in Val di Fiemme per gli azzurri è la Team Sprint, dove si parte per chiudere secondi. Nella staffetta maschile ci si può issare sul podio altresì, però i cugini francesi e gli USA, con più Nazioni pronte al colpaccio dietro possono anche rovinare la festa all’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km tl Olimpiadi in DIRETTA: iniziata la gara, si assegna la prima medaglia d’oro nel day-7!

Approfondimenti su sci fondo

Paul Constantin Pepene della Romania ha conquistato la prima medaglia d’oro nella gara di sci di fondo di 10 km ai Giochi Olimpici di Pechino, dopo aver sorpreso tutti con una performance inaspettata che ha sorpassato gli avversari negli ultimi metri, differenziandosi per la sua velocità e determinazione.

LIVE Sci di fondo, 10 km sprint a Davos 2025: la gara femminile è iniziata con Gismondi e Ganz in evidenza.

Ultime notizie su sci fondo

Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo, la legge del più forte! Desloges argento a sorpresa. Graz ottavo; Klaebo e Svahn d'oro, Pellegrino out in semifinale: rivivi il LIVE-Blog; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale! Svahn e Klaebo d’oro; Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali.

LIVE Sci di fondo, 10 km tl femminile Olimpiadi in DIRETTA: dominio Karlsson! Andersson e Diggins sul podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27: Si chiude qui la nosytra diretta, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 14.15: Si susseguono gli ... oasport.it

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale! Svahn e Klaebo d’oroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 13.46: Hanno vinto i più foprti. Klaebo si ... oasport.it

…e prima di dormire: azzurri in gara gio 12 feb (Vi metto prima le finali) FINALE 11.30 - Sci alpino Super G donne Laura Pirovano pettorale nº 2 Federica Brignone nº 6 Sofia Goggia nº 9 Elena Curtoni nº11 FINALE 13.00 - sci di fondo 10 x.com

SCI FONDO - Spettacolo e tanta neve per l'atteso ritorno del Memorial Orazio Bruna a Casteldelfino. - facebook.com facebook