LIVE Pattinaggio artistico Libero maschile Olimpiadi in DIRETTA | tra poco Matteo Rizzo! Grassl sogna il podio

Matteo Rizzo si prepara a scendere in pista per la gara di pattinaggio artistico maschile alle Olimpiadi, dopo che il suo punteggio nel programma corto lo ha portato in buona posizione. La competizione è in corso e il pubblico segue con attenzione ogni suo movimento. Intanto, il concorrente Grassl spera di raggiungere il podio durante questa finale. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.02: Apre il secondo gruppo il 18mo classificato del programma corto con il punteggio di 82.02. Sul ghiaccio per l’Estonia c’è Aleksandr Selevko, 25 anni di Jogeva, residente a Tallinn. E’ allenato a Norwood (Usa) da Alexei Letov, Olga Ganicheva, Irina Kononova, Rafael Arutiunian. E’ stato 16mo ai Mondiali 2021 e 28mo ai Giochi di Pechino. E’ rientrato due anni fa dopo una stagione di stop ed è stato argento agli Europei e 11mo ai Mondiali 2024. Lo scorso anno è stato nono agli Europei e non era ai Mondiali. Quest’anno ha chiuso secondo nella tappa canadese di Saskatoon. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa sera il pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali ha regalato momenti di tensione e sorprese.

Questa sera gli appassionati di pattinaggio artistico possono seguire in diretta il programma corto della gara maschile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

MILANO-CORTINA. RIZZO, UN PO’ DI APPENNINO SUL PODIO OLIMPICO C’è anche un po’ di Appennino sul podio delle Olimpiadi di Milano-Cortina: Matteo Rizzo, bronzo nella prova a squadre del pattinaggio di figura, ha i nonni di Montecenere https://ww - facebook.com facebook

MASTERCLASSSSSSS La super esibizione di Daniel Grassl e l’eleganza di Matteo Rizzo... Tutta la magia del programma corto maschile alla Milano Ice Skating Arena! Ci stancheremo mai di applaudirli MAIIIIIIIIIIIII #ItaliaTeam @fisg_it @milanocor x.com