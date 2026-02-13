LIVE Pattinaggio artistico Libero maschile Olimpiadi in DIRETTA | niente rimonta per Matteo Rizzo! Grassl sogna il podio

Matteo Rizzo non riesce a recuperare posizioni durante la gara di pattinaggio artistico maschile alle Olimpiadi, dopo aver commesso alcuni errori nel suo esercizio. La gara è in corso e i giudici stanno valutando le esecuzioni dei concorrenti, mentre il pubblico segue con tensione. Nel frattempo, il pattinatore italiano si prepara a concludere il suo programma, sperando di migliorare il punteggio finale.

Questa è la classifica provvisoria a metà del percorso del programma libero maschile: 1 Nika Egadze (Georgia) – 260.27 2 Kao Miura (Giappone) – 246.88 3 Lukas Britschgi (Svizzera) – 246.64 4 Matteo Rizzo (Italia) – 243.18 5 Aleksandr Selevko (Estonia) – 236.82 6 Boyang Jin (Repubblica Popolare Cinese) – 229.08 7 Deniss Vasiljevs (Lettonia) – 226.46 8 Maxim Naumov (Stati Uniti d'America) – 223.36 9 Vladimir Samoilov (Polonia) – 222.25 10 Donovan Carrillo (Messico) – 219.06 11 Yu-Hsiang Li (Chinese Taipei) – 214.33 12 Adam Hagara (Slovacchia) – 202.