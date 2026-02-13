LIVE Pattinaggio artistico Libero maschile Olimpiadi in DIRETTA | è il momento di Daniel Grassl! Rizzo non rimonta

Daniel Grassl si prepara a scendere sul ghiaccio durante la gara di pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici, dopo aver ottenuto un punteggio che lo posiziona tra i favoriti. La competizione è molto combattuta e i pattinatori danno il massimo per migliorare le proprie prestazioni. Intanto, il kazako Mikhail Shaidorov, 21 anni, si avvicina alla pista di gara in un momento cruciale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.17: Scendere sul ghiaccio il kazako Mikhail Shaidorov, 21 anni nato ad Almaty. Si divide tra Almaty dove risiede e Sochi dove è allenato da Alexei Urmanov e Ivan Righini, ex nazionale azzurra. 14mo ai Mondiali 2023 e 2024. Sesto al Four Continents 2024, l’anno in cui ha chiuso 14mo ai Mondiali di Montreal. Atleta in ascesa, nel 2025 vince il Four Continents. Solo a gennaio nella stessa competizione. Si esibisce sulle note di un medley: Confessa – The Diva Dance di Dimash, Eric Serra, The Diva Dance (from “The Fifth Element” soundtrack) di Eric Serra. 🔗 Leggi su Oasport.it

Matteo Rizzo non riesce a recuperare posizioni durante la gara di pattinaggio artistico maschile alle Olimpiadi, dopo aver commesso alcuni errori nel suo esercizio.

Questa sera gli appassionati di pattinaggio artistico possono seguire in diretta il programma corto della gara maschile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

