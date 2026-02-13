LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 febbraio in DIRETTA | si riapre tutto nel curling Tra poco Moioli

Milena Moioli ha ripreso in mano la pedana del curling a Milano, dopo che il maltempo aveva momentaneamente interrotto le gare, causando un ritardo di oltre un’ora. La squadra azzurra ha potuto riprendere le partite grazie a un miglioramento delle condizioni meteo, che ha permesso di riaprire il campo di gioco e garantire la sicurezza degli atleti. Questa interruzione ha rappresentato uno dei momenti più attesi nella giornata di oggi, segnando una svolta importante per le competizioni di curling alle Olimpiadi.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDI' 13 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: azzurri in fuga nel curling! Tocca a Moioli Lara Moioli ha conquistato una medaglia nel snowboard cross durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, sfruttando un'ottima partenza e un percorso senza errori che le ha permesso di allontanarsi subito dagli avversari e portarsi in testa alla gara. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: si riapre tutto nel pattinaggio, azzurri in semifinale nel curling Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono riprese con molte novità. Giorno 8 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 13 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato. 9.05 - Curling - Round robin torneo maschile - Italia-Gran Bretagna 10 - Snowboard - Snowboardcross (Big Final alle 14.46) - In gara Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli 11.45 - Sci di fondo.