LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 febbraio in DIRETTA | si riapre tutto nel curling Moioli parte bene
Martina Moioli ha aperto con una buona prestazione il torneo di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, mentre le squadre si preparano a riprendere le gare dopo il breve stop imposto dalle condizioni del ghiaccio.
MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: si riapre tutto nel curling. Tra poco Moioli
Milena Moioli ha ripreso in mano la pedana del curling a Milano, dopo che il maltempo aveva momentaneamente interrotto le gare, causando un ritardo di oltre un’ora.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: azzurri in fuga nel curling! Tocca a Moioli
Lara Moioli ha conquistato una medaglia nel snowboard cross durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, sfruttando un’ottima partenza e un percorso senza errori che le ha permesso di allontanarsi subito dagli avversari e portarsi in testa alla gara.
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici
