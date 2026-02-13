LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 febbraio in DIRETTA | Semirunniy impressiona nei 10000

Il nome di Semirunniy spicca oggi nelle Olimpiadi Milano Cortina 2026 dopo aver dominato i 10.000 metri di sci di fondo, sorprendendo gli spettatori con una performance veloce e decisa. La sua vittoria, arrivata in una giornata fredda e con condizioni di neve difficili, ha attirato l’attenzione di appassionati e appassionate. La gara si è svolta sul tracciato di Val di Fiemme, dove il clima ha aggiunto ulteriore sfida agli atleti.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.