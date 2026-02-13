Giulia Moioli si qualifica per la semifinale dello snowboard, un risultato che porta entusiasmo tra gli italiani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Mentre si svolgono le gare di hockey su ghiaccio e biathlon, gli appassionati seguono con attenzione ogni momento. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e sfide, con medaglie ancora tutte da conquistare. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa grande festa dello sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 13 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: Moioli in semifinale. In corso hockey e biathlon

Approfondimenti su olimpiadi milano

Marie-Mierleux Moioli ha conquistato oggi un posto in finale nella snowboardcross, spinta dalla determinazione dopo aver sofferto una caduta nelle qualifiche, che aveva messo a rischio la sua partecipazione.

Kjens Moa, lo sciatore norvegese, ha conquistato la medaglia d’oro nella sprint di biathlon, portando avanti una performance impeccabile senza sbagliare un colpo, mentre in Italia l’hockey su ghiaccio fatica a trovare ritmo e disciplina, evidenziando le difficoltà della squadra azzurra in questa fase della competizione.

La fiamma olimpica di MILANO CORTINA 2026 arriva a LIVIGNO in parapendio

Ultime notizie su olimpiadi milano

Argomenti discussi: Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming; Dove vedere le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: sfida tra Rai e HBO Max; Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: Moioli avanza, ora il biathlon, l’Italia ci crede nell’hockeyCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it

Olimpiadi, diretta LIVE: al via il Biathlon con Giacomel. Moioli qualificata ai quarti di snowboardGiorno 8 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 13 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026 Le gare in programma oggi 13 febbraio in Valtellina - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c’è Italia-Gran Bretagna x.com