LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 febbraio in DIRETTA | Moioli in finale i francesi volano nel biathlon

Martina Moioli si qualifica per la finale, mentre i biatleti francesi dominano nella gara di oggi: sono i fatti principali di questa mattina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La giornata si apre con emozioni e sfide intense, mentre gli atleti spingono al massimo nelle discipline in corso. I nostri lettori possono restare aggiornati in tempo reale su tutte le novità, con aggiornamenti continui e dettagli delle gare che si susseguono senza sosta.

MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDI' 13 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.