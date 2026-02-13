LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 febbraio in DIRETTA | Lorello in testa aspettando i favoriti

Lorello guida la gara di oggi alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, a causa di una partenza veloce e sicura che ha sorpreso gli spettatori. La sua prestazione si svolge sulla pista di Cortina, dove il pubblico segue con attenzione ogni suo movimento. La giornata si preannuncia intensa, con i favoriti che attendono il momento di entrare in scena.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Questa mattina si apre con una sorpresa nel medagliere: Lorello conquista il bronzo nel curling, sorprendendo tutti.

Oggi si tiene il secondo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

