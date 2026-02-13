LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 febbraio in DIRETTA | giornata storta per l’Italia ma siamo secondi nel medagliere
Il 13 febbraio, l’Italia ha registrato una giornata difficile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa di alcune performance sottotono degli atleti azzurri. Nonostante le difficoltà, il nostro paese si mantiene al secondo posto nel medagliere, grazie ai successi di ieri. Oggi, gli appassionati seguono con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale, sperando in miglioramenti nelle gare di oggi.
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDI' 13 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.
Milano Cortina, casco della memoria: respinto il ricorso dell'ucraino HeraskevychNuova medaglia per l’Italia: bronzo nello Snowboard cross di Michela Moioli. Gli azzurri arrivano a un totale di 18 titoli. La giornata si è aperta con la vittoria dell’Italia del curling maschile ... lastampa.it
Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, bronzo di Michela Moioli nello snowboard cross a due giorni dalla caduta – Gli aggiornamenti L’atleta: «Non sentivo la pressione, sono stati gli altri giorni che sono stati veramente impegnativi con notti in bianco. È stato vera - facebook.com facebook
