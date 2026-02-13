Luca Ghiotto non ha preso parte alla gara di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, lasciando i tifosi delusi dopo aver accusato problemi tecnici prima della partenza. La sua assenza ha sorpreso molti, considerando le aspettative elevate sul pilota italiano. La competizione si svolge nel cuore delle Alpi, con migliaia di spettatori che seguono con trepidazione ogni momento. Restate con noi per aggiornamenti continui su questa edizione invernale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 13 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: cocente delusione, Ghiotto mai in gara

Approfondimenti su olimpiadi milano

Giovanni Ghiotto si prepara per la sua grande sfida nello slalom gigante di oggi, dopo aver subito un inaspettato ritiro nella prova precedente a causa di un problema tecnico alla sua slitta, che ha compromesso le speranze di medaglia italiana.

Lorello guida la gara di oggi alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, a causa di una partenza veloce e sicura che ha sorpreso gli spettatori.

LIVE Milano Cortina 2026, l’accensione del braciere olimpico al Quirinale: diretta video

Ultime notizie su olimpiadi milano

Argomenti discussi: Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming; Dove vedere le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: sfida tra Rai e HBO Max; Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: cocente delusione, Ghiotto mai in garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it

Diretta Milano Cortina Olimpiadi 13 febbraio, LIVE pattinaggio di velocità e bronzo Moioli snowboardNews, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 13 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... sport.virgilio.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026 Le gare in programma oggi 13 febbraio in Valtellina - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c’è Italia-Gran Bretagna x.com