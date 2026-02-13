LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 febbraio in DIRETTA | bronzo Moioli fragoroso flop per Giacomel

Oggi, il successo di Vanessa Moioli con la medaglia di bronzo ha portato un sorriso tra gli italiani, mentre il risultato del team di Giacomel ha deluso le aspettative. La giornata si è aperta con emozioni contrastanti, tra gioie e delusioni, nella cornice delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Intanto, gli atleti si preparano a sfidarsi nelle prossime discipline, mentre gli spettatori seguono ogni momento in diretta, ansiosi di scoprire i nuovi risultati.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Giovanni Ghiotto si prepara per la sua grande sfida nello slalom gigante di oggi, dopo aver subito un inaspettato ritiro nella prova precedente a causa di un problema tecnico alla sua slitta, che ha compromesso le speranze di medaglia italiana. Giulia Moioli si qualifica per la semifinale dello snowboard, un risultato che porta entusiasmo tra gli italiani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.