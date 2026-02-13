LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 febbraio in DIRETTA | beffa all’extra-end nel curling Bagnis 5°

L’extra-end nel curling ha deciso la partita e ha lasciato i tifosi senza parole, causando una grande delusione tra gli spettatori presenti. Oggi, durante la gara di curling, un errore importante ha provocato la sconfitta dell’Italia, che aveva iniziato bene ma si è fatta sorprendere negli ultimi minuti. La tensione si è fatta sentire sugli spalti, mentre i giocatori si preparavano a concludere il match.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDI' 13 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: beffa all'extra-end nel curling. Bagnis 5° LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: Bagnis si gioca tutto nella quarta manche. Italia-Germania nel curling Il curling Italia-Germania ha visto Bagnis rischiare tutto nella quarta manche, dopo che la partita si è riaccesa nel pomeriggio del 13 febbraio. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: Italia-Germania tiratissima nel curling! Tra poco l'ultima manche di Bagnis L'Italia ha conquistato una vittoria emozionante nel curling contro la Germania, una partita combattuta fino all'ultima manche, che ha acceso l'entusiasmo tra i tifosi italiani. Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming; Dove vedere le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: sfida tra Rai e HBO Max. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: curling all'ultimo end! In gara Gaspari, Rizzo e hockey femminile Diretta Milano Cortina Olimpiadi 13 febbraio, LIVE Bagnis e Grassl, l'Italia ci crede! Bronzo Moioli News, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 13 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, bronzo di Michela Moioli nello snowboard cross a due giorni dalla caduta – Gli aggiornamenti L'atleta: «Non sentivo la pressione, sono stati gli altri giorni che sono stati veramente impegnativi con notti in bianco. È stato vera Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c'è Italia-Gran Bretagna