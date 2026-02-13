LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 febbraio in DIRETTA | azzurri in fuga nel curling! Tocca a Moioli
Lara Moioli ha conquistato una medaglia nel snowboard cross durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, sfruttando un’ottima partenza e un percorso senza errori che le ha permesso di allontanarsi subito dagli avversari e portarsi in testa alla gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 13 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: in difficoltà gli azzurri del curling, che vittoria nell’hockey. Tocca a Matteoli
Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gli azzurri del curling faticano a trovare ritmo e finiscono in difficoltà.
Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano con emozioni diverse per gli italiani.
Olimpiadi, Italia seconda nel medagliere dopo i trionfi azzurri: oggi biathlon, pattinaggio e hockey, la diretta LIVEGiorno 8 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 13 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it
LIVE Olimpiadi: in corso le prime partite di curling. Alle 11.45 lo sci di fondo9.05 - Curling - Round robin torneo maschile - Italia-Gran Bretagna 10 - Snowboard - Snowboardcross (Big Final alle 14.46) - In gara Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli 11.45 - Sc ... gazzetta.it
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c’è Italia-Gran Bretagna x.com
