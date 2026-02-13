LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 febbraio in DIRETTA | azzurri in fuga nel curling! Tocca a Moioli

Lara Moioli ha conquistato una medaglia nel snowboard cross durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, sfruttando un’ottima partenza e un percorso senza errori che le ha permesso di allontanarsi subito dagli avversari e portarsi in testa alla gara.