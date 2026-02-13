LIVE Olimpia Milano-Dubai 46-51 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizia la ripresa all’Allianz Cloud

Oggi, all’Allianz Cloud, Filip Petrusev ha segnato un canestro e subito fallo, portando Dubai in vantaggio 48-63. La partita tra Olimpia Milano e Dubai prosegue nella seconda metà della gara di Eurolega basket 2026, con il punteggio che si aggiorna in tempo reale. I giocatori cercano di cambiare il ritmo, mentre i tifosi seguono attenti ogni mossa sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48-63 Filip Petrusev segna e subisce fallo rispondendo subito per Dubai. 48-61 MARKO GUDURIC! CANESTRO CON FALLO, SI SBLOCCA L'OLIMPIA NEL TERZO QUARTO. 46-61 Dubai allunga il break a 10-0 con i liberi di Petrusev, con Milano ancora a secco nella ripresa dopo quasi 3?. 46-59 Completato il gioco da tre punti dall'ex giocatore di Venezia. 46-58 Kabengele devastante: rimbalzo, canestro e fallo! +12 Dubai, 'Peppe' Poeta ferma immediatamente il gioco col time-out. 46-56 Tripla del numero 17 che sale a quota 15 punti dando il primo vantaggio in doppia cifra a Dubai. Si chiude anche il secondo quarto: all'intervallo lungo Dubai è avanti 45-51 sull'Olimpia Milano. 46-51 2/2 di