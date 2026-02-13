LIVE Olimpia Milano-Dubai 33-36 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | 11 punti di Ricci ma gli ospiti rimangono davanti nel secondo quarto
L'Olimpia Milano ha subito un sorpasso da Dubai durante il secondo quarto della partita di Eurolega, con il punteggio che si attesta ora su 33-36. Ricci ha segnato 11 punti, ma gli ospiti mantengono il vantaggio grazie a un canestro di Guduric e al fallo subito, che gli hanno portato 12 punti complessivi. La partita continua a essere molto combattuta e ogni azione conta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-49 GUDURIC! CANESTRO E FALLO, 12 PUNTI PER L’MVP DELLE ULTIME FINAL FOUR. 43-49 12 di Kabengele in lunetta. Time-out chiamato da coach Golemac, con 54? rimasti sul cronometro. 43-48 GUDUUUURICC! TRIPLAAAAAAAAA 40-48 Virata e appoggio di Kabengele. 40-46 Canestro bellissimo di LeDay. 38-46 Tripla micidiale di Justin Anderson per il +8 Dubai. 38-43 Zach LeDay lascia un libero sul ferro. 37-43 22 di Bacon a cronometro fermo. Stoppata di Kabengele su Shields. 37-41 Tap-in di Quinn Ellis per il -4 Olimpia dopo l’errore di Shields. 35-41 Tripla allo scadere dei 24? di Mfiond Kabengele. 🔗 Leggi su Oasport.it
