LIVE Italia-USA Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | un onore affrontare le maestre ai quarti!

Italia e Stati Uniti stanno iniziando il secondo quarto della partita di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con le azzurre che affrontano le favorite del torneo in un match che si preannuncia molto combattuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, secondo quarto del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Test di lusso per le azzurre che sfideranno le “Maestre” del gioco degli USA. Le ragazze di Eric Bouchard si sono prese questo “premio”, un risultato storico, dopo essersi classificate al terzo posto nel Girone B, alle spalle di Svezia e Germania ma davanti a Giappone e Francia: quello che contava per arrivare allo storico traguardo di disputare la fase ad eliminazione diretta nella manifestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile si prepara ai quarti di finale ai Giochi di Milano Cortina 2026.

L’Italia batte il Giappone 3-2 e si qualifica ai quarti di finale dell’hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi.

