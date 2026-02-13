LIVE Italia-USA 0-4 Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | scappano nel punteggio le americane a metà del secondo periodo

Le statunitensi dominano l’incontro di hockey ghiaccio femminile contro l’Italia alle Olimpiadi, segnando quattro volte e allontanandosi nel punteggio. La squadra americana ha aumentato la pressione, sfruttando ogni opportunità per mettere a segno i gol, mentre le azzurre sembrano perdere ritmo e forze. A metà del secondo periodo, il punteggio è ormai 4-0, e le italiane faticano a contenere l’attacco avversario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 Si scollina la metà del secondo periodo. 12:20 Ora le azzurre sembrano aver finito le energie. Piovono le occasioni per le statunitensi. 14:43 Adesso dilagano le americane. Italia-USA 0-4: zampata di Edwards che materializza il poker. 15:09 Arriva il tris degli States: Italia-USA 0-3. Azzurre stanche, si aprono gli spazi e Coyne colpisce tutta sola su assist di Curl. 16:20 Tutino prova a fare uscire l'Italia dal terzo difensivo: disco rovesciato per qualche secondo in zona d'attacco. 18:39 Raddoppio degli Stati Uniti: Italia-USA 0-2. Trova una conclusione laterale Coyne, il disco finisce sotto il gambale di Durante che non riesce a respingere trascinandosi di fatto il puck in porta.