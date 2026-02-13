LIVE Italia-USA 0-1 Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | si va al primo intervallo Azzurre sotto ma è ancora tutto aperto

L’Italia ha subito un gol contro gli Stati Uniti durante la partita di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi, a causa di un errore difensivo nel primo intervallo. Sul ghiaccio, le azzurre si trovano sotto di un punto, ma il risultato resta aperto. I tifosi restano incollati allo schermo, aspettando aggiornamenti sulla ripresa del match. Torniamo tra meno di 15 minuti per seguire il secondo tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A più tardi per il racconto del secondo terzo di gara. Ci ritroviamo fra meno di 15 minuti. 00:00 Occasionissima finale per Murphy sulla sirena: non trova la porta. SI VA AL RIPOSO! Italia-USA 1-0: le azzurre si stanno difendendo, sono sotto per effetto della rete di Keller, ma stanno anche mostrando un grande carattere e hanno rischiato di bucare la gabbia statunitense con la fuga di Reyes. 01:00 Harvey a più riprese dalla distanza: Durante c’è. 02:20 Sfornano occasioni in serie le americane, Lobis salva tutto con un paio di interventi difensivi alla disperata, poi bene Durante a bloccare con la pinza. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina l’Italia ha battuto la Francia 2-1 nella partita di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi.

L’Italia perde 1-2 contro la Svezia nel primo tempo di hockey ghiaccio alle Olimpiadi 2026.

