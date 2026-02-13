LIVE Italia-USA 0-0 Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | tutto pronto per un appuntamento storico

L’Italia e gli Stati Uniti stanno per scendere in pista in un match di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi, dopo che le due squadre si sono preparate intensamente negli ultimi giorni. La partita, che si svolge in un’atmosfera carica di tensione, si sta giocando a pochi minuti dall’inizio, con le atlete che si scaldano sul ghiaccio prima del fischio di inizio.

20.55 Squadre in pista che si scaldano. Mancano 15 minuti al primo ingaggio del match. 20.50 Buonasera amiche e amici, appassionati di Olimpiadi. Tutto è pronto per questa memorabile partita fra Italia e Stati Uniti: gara valida per i quarti di finale del torneo femminile di hockey su ghiaccio. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, secondo quarto del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Test di lusso per le azzurre che sfideranno le "Maestre" del gioco degli USA. Le ragazze di Eric Bouchard si sono prese questo "premio", un risultato storico, dopo essersi classificate al terzo posto nel Girone B, alle spalle di Svezia e Germania ma davanti a Giappone e Francia: quello che contava per arrivare allo storico traguardo di disputare la fase ad eliminazione diretta nella manifestazione.

Questa mattina si gioca una partita storica per l’hockey ghiaccio femminile.

Italia e Stati Uniti stanno iniziando il secondo quarto della partita di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con le azzurre che affrontano le favorite del torneo in un match che si preannuncia molto combattuto.

The Italian Connection: Shaping the Italian Women's Hockey Team for #MilanoCortina2026

