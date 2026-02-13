LIVE Italia-Slovacchia 2-3 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | altra sconfitta a testa alta

L’Italia ha perso contro la Slovacchia per 2-3, una sconfitta che arriva dopo un’ottima prestazione degli azzurri. La causa è una rete decisiva segnata negli ultimi minuti, che ha sorpreso il portiere italiano e deciso il risultato finale. Nonostante il risultato, gli atleti italiani hanno dimostrato determinazione e hanno combattuto fino all’ultimo secondo. La partita si è svolta in un’atmosfera intensa, con il pubblico che ha incoraggiato la squadra fino alla fine. La prossima sfida è in programma questa sera alle 21, quando gli azzurri tenteranno di rialzarsi.

14.58 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live della partita fra Italia e Slovacchia termina qui! Il prossimo appuntamento con l'hockey ghiaccio è alle 21.10 per la sfida delle azzurre contro le fortissime statunitensi! I ragazzi di Jalunen torneranno sul ghiaccio domani alle 16.40 per la sfida alla Finlandia. Buon proseguimento di giornata olimpica! 14.55 Nell'altra partita del girone la Finlandia ha battuto la Svezia! I prossimi avversari del Blue-Team, dopo la sconfitta con la Slovacchia, hanno trovato una vittoria cruciale per la rincorsa alla qualificazione diretta ai quarti.