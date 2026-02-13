LIVE Italia-Slovacchia 1-2 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | Skorvanek nega il pareggio agli azzurri!

Durante la partita di hockey ghiaccio alle Olimpiadi, Skorvanek ha segnato il gol decisivo che ha portato la Slovacchia alla vittoria contro l'Italia, impedendo agli azzurri di pareggiare. La rete dell’attaccante slovacco, realizzata in un momento chiave del secondo tempo, ha spezzato le speranze degli italiani di ottenere un risultato positivo. I tifosi italiani seguono con tensione l’incontro, con un’azione di Gazley che, dal lato destro, ha messo in movimento la palla in cerca del pareggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8? Tiro di Gazley dal lato destro dopo una buona manovra offensiva degli azzurri. Blocca Skornavek. 7? Doppia penalità per la rissa. Fuori Frigo per l’Italia e Slafkovsky per la Slovacchia. 7? Tiro di Frigo bloccato da Skorvanek. Gli slovacchi protestano per una carica in ritardo su Ruzicka, piccola rissa subito sedata fra le due squadre. 6? Finito il power play! Grandi occasioni per l’Italia, che peccato! 5? Ancora azzurri pericolossissimi! Parata di gambale di Skorvanek su Digiacinto. 4? Palo di Frycklund! Sulla ribattuta Skorvanek è fenomenale a negare il gol di Purdeller! Che occasione per il pareggio! 4? Finisce fuori la conclusione potente di Frycklund! 3? Altro power play a favore dell’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 1-2, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: Skorvanek nega il pareggio agli azzurri! Approfondimenti su italia slovacchia LIVE Italia-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: azzurri per continuare a sorprendere LIVE Italia-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: azzurri per continuare a sorprendere CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, secondo impegno del Blue Team nel Gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio maschile. LIVE Italia-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: avvio convincente degli azzurri! Luca Fadani, portiere della nazionale italiana di hockey su ghiaccio, si è distinto con una parata decisiva sul tiro di Okuliar durante la partita Italia-Slovacchia alle Olimpiadi, bloccando un'occasione pericolosa al primo minuto dopo che gli avversari avevano messo sotto pressione gli azzurri con un’azione rapida. Ultime notizie su italia slovacchia Argomenti discussi: Dove vedere in tv Italia-Slovacchia, hockey ghiaccio maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; Comunicazione Italiana; LIVE | Olimpiadi Milano Cortina 2026, Moioli show nello snowboard cross. L'Hockey azzurro sfida la Slovacchia; Slittino uomini, Rieder-Kainzwaldner d'oro!!. LIVE Italia-Slovacchia 1-2, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri rialzano la testa! Accorcia Bradley!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1' Inizia l'ultima frazione di gioco! Azzurri ripartono con il power play a favore. TERZO PERIODO 14.01 ... oasport.it Olimpiadi 2026, la diretta: Moioli e Groblechner ai quarti di snowboard cross; hockey, Italia-Slovacchia live 1-2. Sci di fondo, terzo oro per Klaebo; curling, Italia-Gran ...Giornata intensa per l'Italia tra Milano e Cortina: Moioli, reduce da un trauma facciale, Boirai e Groblechner impegnate nello snowboard cross donne, poi il biathlon sprint con Giacomel e Hofer e il p ... corriere.it LIVE Italia-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: azzurri per continuare a sorprendere - x.com ITALIA vs SLOVACCHIA Hockey su Ghiaccio – Uomini Velocità, grinta e colpi spettacolari sul ghiaccio! Gli Azzurri sfidano la Slovacchia in una partita intensa, dove ogni azione può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina T - facebook.com facebook