LIVE Italia-Slovacchia 1-2 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | gli azzurri rialzano la testa! Accorcia Bradley!

L’Italia perde 1-2 contro la Slovacchia nella partita di hockey ghiaccio alle Olimpiadi, mentre Bradley segna il gol che riporta gli azzurri sotto di un solo punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Rientrano sul ghiaccio le squadre, al via il terzo ed ultimo periodo. Forza azzurri! 13.48 Seconda frazione di gioco in cui gli azzurri hanno sofferto molto la spinta offensiva degli avversari. Nei primi quindici minuti di tempo il Blue-team è arrivato al tiro solamente una volta, giocando quasi sempre nella propria metà campo. Inevitabilmente nella pioggia di tiri avversari sono arrivati due gol che hanno lanciato gli slovacchi. L’Italia però non si è arresa assolutamente e in un power play ha riaperto la partita grazie a Bradley. La terza frazione di gioco fra poco meno di 15 minuti! FINITO IL SECONDO PERIODO 20? Gran parata con il guanto di Skornavek sul tiro sotto al sette di Bradley! 20? A venti secondi dalla conlcusione Regenda si prende una penalità per interferenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia affronta la Slovacchia nella partita di hockey ghiaccio alle Olimpiadi, con gli azzurri che cercano di rimanere competitivi dopo aver subito diverse sconfitte nelle ultime sfide.

Fadani si tuffa con prontezza e respinge un tiro ravvicinato degli slovacchi, mentre sul ghiaccio di Pechino 2022 la nazionale italiana di hockey ghiaccio fatica a contenere la pressione degli avversari, che alzano il ritmo nel secondo tempo.

Olimpiadi 2026, la diretta: Hockey, Italia-Slovacchia live 1-2. Sci di fondo, terzo oro per Klaebo. Snowboard cross, Moioli e le altre azzurre agli ottavi; curling, Italia-Gran ...Giornata intensa per l'Italia tra Milano e Cortina: Moioli, reduce da un trauma facciale, Boirai e Groblechner impegnate nello snowboard cross donne, poi il biathlon sprint con Giacomel e Hofer e il p ... corriere.it

